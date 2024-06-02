تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة القاهرة: لا شكاوى من الطلاب

تابعت غرفة عمليات تعليم القاهرة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى محافظة القاهرة، مؤكّدة التواصل الدائم والمستمر بجميع غرف عمليات الوزارة والمحافظة والإدارات التعليمية، إذ أدى اليوم الأحد طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية نهاية العام الدراسي الدور الأول 2023-2024 وعددهم 153 ألف طالب وطالبة في 194 لجنة رئيسية و فرعية على مستوى القاهرة.

الامتحانات التحريرية

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات بالمديرية برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية، بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وخالد عبده مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

عدم وجود مشكلات

وأوضح أنَّه تمّ الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في جو يسوده الهدوء.

وأكّد مدير التعليم الفني بالمديرية أنَّه لا شكاوى من الامتحانات وتواصل مستمر بجميع غرف عمليات لمتابعة الامتحانات بسلام، إذ يؤدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية منها فندقي 3 سنوات في مواد تخصصية، وصناعي 3 سنوات في مواد تخصصية، وتجاري 3 سنوات في مواد تخصصية، وتجارية 5 سنوات في مواد تخصصية، وتعليم مزدوج وجبات في مواد تخصصية، وصناعي مهني في مواد تخصصية، وصناعي 5 سنوات في مواد تخصصية، وتعليم صناعي مزدوج في مواد تخصصية.