أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات.. «الناجح يرفع إيده»

يتصدر أوائل الشهادة الإعدادية 2024 المشهد في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة حتى الآن، والتي بلغ عددها نحو 4 محافظات، وذلك بعدما حصدوا الدرجات النهائية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024، ليتوّج مجهودهم ومذاكرتهم على مدار العام بالنجاح والتكريم، إذ تُعلن أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي 2024 بالتزامن مع إعلان النتيجة، وسط حرص محافظي الأقاليم على تهنئتهم بأنفسهم.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات التي أعلنت نتيجة الصف الثالث الإعدادي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة نحو 721 طالبًا وطالبة، منهم 174 طالبًا بالمدارس الخاصة عربي، و280 طالبًا بالمدارس الرسمية، و97 طالبا بالمدارس الرسمية لغات، والذين يمكن الاطلاع على أسمائهم كاملةً من خلال الضغط «هنا».

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

وفيما يخص أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، فإنّ عددهم بلغ نحو 470 طالبًا وطالبة، ويمكن الإطلاع على قائمة أسماء الأوائل كاملةً من خلال الضغط «هنا».

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الوادي الجديد

وحصد 10 طلاب وطالبات قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الوادي الجديد، منهم 3 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية، بينما الآخرون ينقصون نصف درجة فقط على الدرجة النهائية، وهم:

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية

وكشفت مديرية التربية والتعليم، موعد إعلان أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها من اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإقليم.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي، إعلان نتيجة وأوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم، أنّه من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وأعلن محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، نهاية الأسبوع المقبل بالتزامن مع اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو لمون محافظ الإقليم، مشيرًا إلى أنّ أعمال التصحيح ستنتهي بعد غدٍ السبت، يبدأ بعده أعمال الرصد والمراجعة النهائية.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر إعلان نتيجة وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية، خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح، واعتمادها رسميًا.