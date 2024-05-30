بوابة السويس التعليمية: إعلان نتائج المرحلة الإعدادية 2024 بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، إعلان نتائج المرحلة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالرقم القومي عبر بوابة السويس التعليمية، بعدما ظهرت النتيجة الآن رسميًا، فيما يمكن للطلاب والطالبات، معرفة نتيجة صفوف النقل الإعدادية بسهولة ويسر، سواء عبر رابط بوابة السويس التعليمية، أو من خلال التوجه إلى المدارس المقيدين بها.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل ورابط إعلان نتائج المرحلة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالرقم القومي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها، من طلاب الإعدادية وذويهم.

إعلان نتائج المرحلة الإعدادية 2024

بحسب بيان مديرية التربية والتعليم، فإنّه جرى اعتماد نتائج المرحلة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالرقم القومي، كما جرى رفعها على السيرفرات، وأصبحت متاحة الآن أمام الطلاب والطالبات، ويمكن الحصول عليها من خلال عدة خطوات بسيطة، لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.

بوابة السويس التعليمية 2024

للحصول على نتائج المرحلة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالرقم القومي، وكذلك نتائج الإبتدائية، فإنّه يجري من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط بوابة السويس التعليمية 2024 من خلال الضغط «هنا».

الضغط على عبارة «التحقق من الرقم القومي».

كتابة الرقم القومي كاملًا، والتأكد من كتابته بطريقة صحيحة.

وستظهر النتيجة على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية بوابة السويس التعليمية

وتكثف مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لاعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تمهيدًا لإعلانها رسميًا أمام الجميع عبر بوابة السويس التعليمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت امتحانات صفوف النقل الإعدادية، انطلقت خلال الفترة من الثلاثاء 23 أبريل حتى الأحد 12 مايو الجاري.