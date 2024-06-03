شوربة سحرية غنية بالكولاجين.. تقضي على مشاكل البشرة والشعر نهائيا

الحصول على بشرة صحية لامعة حلم كل سيدة، باعتبار البشرة النقية الخالية من التجاعيد واحدة من مظاهر جمال المرأة، ومع التقدم في العمر تفقد البشرة أحد المكونات الأساسية التي تحافظ على شبابها ورونقها إلا وهو الكولاجين، وهو أحد أهم أنواع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان، والتي تحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر والمفاصل والأنسجة الأخرى.

فائدة شوربة الكوارع للبشرة

يُمكن اعتماد السيدات على بعض الأغذية التي تزيد من مكون الكولاجين في الجسم منها شوربة العظام، التي يأتي على رأسها شوربة الكوارع، كما أوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، فهي شوربة غنية بالكولاجين والأحماض الأمينية والمغذيات؛ ما يساهم على تعزيز كمية الكولاجين في الجسم.

الحصول على شعر قوي وصحي

وأضافت جاد الحق، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الكولاجين الذي يتوفر في شوربة العظام يوفر المرونة والترطيب للبشرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والهالات السوداء، كما يعزز التئام الجروح.

وكذلك يدعم الكولاجين، الذي يتحول إلى جيلاتين عند طهي شوربة الكوارع، نمو الشعر والأظافر القوية والصحية.

لا تقتصر أهمية شورية الكوارع عند هذا الحد، بل أثبتت الدراسات والأبحاث دور شوربة العظام في تقوية المفاصل وحمايتها من التأكل بسبب احتوائها على الكولاجين، ودورها كذلك في تقوية الأعصاب بسبب احتوائها على الأحماض الأمينية، كما أثبتت دورها وكفائتها في تنشط الدورة الدموية وتعزيز بناء الخلايا وتجديدها.

طريقة تحضير شوربة الكوارع الصحية:

غسل الكوارع جيداً بالدقيق ثم شطفها بالماء.

نضع وعاء فيه ماء حتى يغلي، ثم نضع الكوارع حتى يغطيها الماء بقدر كافي.

نرفع الكوارع من على النار ثم نستغنى عن الماء بعد الغليان.

نضع الكوارع مع قدر به «ماء، بصلة، حبهان، ملح، مستكة وفلفل أسود» على النار حتى تنضج، ثم نقدمها ساخنة.