«فعلتها أمها قبل 22 عاما».. ابنة أنجلينا جولي تطلب إسقاط اسم براد بيت من لقبها

آثار قيام «تشيلوه» ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت بتقديم طلب رسمي للمحكمة، بمجرد بلوغها الـ 18 عاما تطلب فيه إسقاط اسم والدها براد بيت من لقبها، حالة من التعجب لدى عدد كبير من الجمهور حول العالم، وطرح أسئلة عديدة حول سبب قيامها بذلك، خاصة أنها ليست الأولى من أبناء أنجلينا وبراد التي تقوم بذلك، فسبقتها شقيقتيها زهرة وفيفيان، ولكنها الأولى التي تقدم أوراقا في المحكمة لتغيير اسم عائلتها بشكل قانوني.

المثير في الأمر أن أنجلينا جولي نفسها قامت بذلك منذ 22 عاما، فالنجمة ابنة الممثل الأمريكي جون فويت ومارشلين برتراند، ولدت باسم «أنجلينا جولي فويت»، وبعد أزمات مع والدها الذي انفصل عن والدتها عندما كان عمرها أقل من عام، قدمت جولي التماسًا إلى المحكمة لإسقاط لقب «فويت» من اسمها بشكل قانوني، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب في عام 2002 لتصبح «أنجلينا جولي» فقط.

علاقة مضطربة جمعت أنجلينا جولي ووالدها

مرت أنجلينا جولي بعلاقة مضطربة للغاية مع والدها، حيث تصالحا في 2001 بعد قطيعة طويلة بينهما من خلال مشاركتهما في فيلم «Lara Croft: Tomb Raider»، إلا أن علاقتهما تدهورت مرة أخرى في وقت قصير، وقدمت بعدها التماسًا إلى المحكمة لإزالة اسم والدها من لقبها بشكل قانوني، ليخرج والدها في برنامج «Access Hollywood»، ويقول إنها تعاني من «مشاكل عقلية خطيرة».

وقدمت جولي الطلب في 3 يوليو 2002، أي قبل شهر تقريبًا من ظهور والدها للحديث عن علاقتهما المضطربة، وقبل أسبوع من تقدمها بطلب الطلاق من زوجها الأول بيلي بوب ثورنتون، وبالفعل تم تغيير اسمها رسميا من قبل المحكمة في سبتمبر 2002.

ورداً على تصريحات والدها، قالت جولي في بيان إنها وشقيقها جيمي كانا يرغبان في إقامة علاقة دافئة ومحبة مع والدهما: «ليس من الصحي بالنسبة لي أن أكون بجوار والدي، خاصة الآن وأنا مسؤولة عن طفلي»، وذلك في إشارة إلى الطفل الكمبودي مادوكس التي تبنته مع زوجها في العام نفسه.

وكجزء من التماس جولي لتغيير الاسم، وافق القاضي أيضًا على طلب الممثلة بتغيير اسم ابنها رسميًا، من اسمه الكمبودي راث فيبول إلى مادوكس تشيفان ثورنتون جولي، والذي كان يبلغ في ذلك الوقت 11 شهرا.

أنجلينا جولي تسقط اسم براد بيت من لقبها بعد الطلاق

لكنها لم تكن المرة الوحيدة التي تسقط أنجلينا جولي اسما من لقبها، حيث أضافت لقب «بيت» إلى اسمها القانوني بعد الزواج في أغسطس 2014، ولكنها قدمت التماسا إلى المحكمة لاسقاط اللقب بعد انفصالهما في 2016.