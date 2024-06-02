حملات توعية ومعارض.. جهود «التنمية المحلية» لمواجهة الزيادة السكانية

أعلنت وزارة التنمية المحلية تقرير جهود وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، في 3 محافظات وهي «الجيزة والبحيرة والشرقية».

وفي محافظة الجيزة، أطلقت جولة توعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وعدم الإسراف في استخدام المياه في أثناء غسيل السجاد، وتنظيف المنازل؛ لأن ذلك يسبب عبئًا على شبكة الصرف الصحي، ويؤدي إلى ظهور الطفوحات وغرق الشوارع ضمن مبادرة «صحتنا في بيئتنا».

معرض ملابس في الشرقية

وفي الشرقية، نظّمت وحدة السكان بالمحافظة بدعم من لجنة التنسيق والمتابعة انطلاقا من مبادرة كلنا واحد معرضا لتجهيز العرائس والملابس؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وكانت مدة المعرض يوما واحدا.

الصحة الإنجابية

وفى محافظة البحيرة، أطلقت وحدة السكان بالمحافظة قافلة طبية من الحملة التنشيطية للعيادات المتنقلة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتم الكشف على 187 حالة كشف تنظيم أسرة وندوة ومعرض بنطاق قرى «العتقا، والضهرية، وشنديد بأرمانيا، ومنية بني منصور، ونكلا العنب» تحت شعار «حقك تنظم».