تقنية جديدة تشحن هاتفك 100% خلال 60 ثانية.. نقلة ثورية في عالم التكنولوجيا

تُبشر تقنية جديدة تم تطويرها في جامعة كولورادو، حسبما نشرت مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم «PNAS»، بحل مشكلة بطء شحن بطاريات الهواتف الذكية.

حيث تُمكن هذه التقنية من شحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون دقيقة واحدة فقط، ويتيح هذه الإنجاز المذهل للشركات المُصنّعة للهواتف الذكية الاستغناء عن بطاريات ذات سعات كبيرة، مّا يُفسح المجال أمام تعزيز ميزات أخرى في الهواتف مثل معالجات أقوى وكاميرات أفضل وشاشات ذات دقة أعلى.

تقنية لشحن الهاتف في دقيقة واحدة

وتُعد هذه نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث تُتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة هاتف أسرع وأكثر كفاءة دون الحاجة إلى الانتظار لساعات طويلة لشحن بطارية الهاتف، فبحسب موقع «phone arena» التقني، تعتمد فكرة تقنية البطاريات الجديدة، التي طورتها جامعة كولورادو، على حركة الأيونات عبر مكثفات فائقة، وتتمثل هذه الأيونات في ذرات مشحونة إيجابيًا، وتقوم المكثفات الفائقة بتخزين الطاقة أثناء دورة الشحن التي تتميز بتيار كهربائي مرتفع، وبعد ذلك، يتم تفريغ هذه الطاقة المخزنة خلال فترة قصيرة لإتمام دورة الشحن.

التقنية تعزز كفاءة الشحن

ويُوضح الباحث «Gupta» في بيان صحفي، أن هذه التقنية الجديدة تُعزز كفاءة شحن وإطلاق الطاقة بشكل كبير، ما يُتيح حل مشكلة بطء شحن الهواتف وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين من خلال شحن البطارية بسرعة هائلة، الأمر الذي يسمح لها بالانتقال من نسبة شحن صفر إلى 100% خلال دقيقة واحدة أو أقل.

ويضيف جوبتا: «الجاذبية الأساسية للمكثفات الفائقة تكمن في سرعتها، كيف يمكننا أن نجعل شحنها وإطلاق الطاقة أسرع؟ الإجابة يحدث ذلك من خلال حركة الأيونات الأكثر كفاءة».

وكشفت إحدى أكبر النتائج التي توصل إليها الباحثون، أن الطريقة التي تتحرك بها الأيونات تختلف عن الإلكترونات عند تقاطعات المسام النانوية الصغيرة، كما وجد البحث أن حركات الأيونات تختلف عما كان متوقعًا بموجب قانون كيرشوف.