تنفيذ 98.5% من مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سير العمل في مشروع محور بديل خزان أسوان الحُر على نهر النيل، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 98.5%، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.9 مليار جنيه.

وأكد محافظ أسوان، أن المشروع يشهد جُهودًا مُكثفة من قبل وزارة النقل، ليُصبح إنجازًا وطنيًا مهما، يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف قطاعات العمل العام، مُعبرًا عن فخره بهذا المشروع لما سيحققه من فوائد عظيمة لأهالي أسوان، ولقطاع السياحة في المحافظة.

المشروع يحظى بعناية من رئيس الحكومة

وأشار في بيان اليوم الأحد، إلى أن المشروع يحظى بمُتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لضمان تنفيذ اللمسات الجمالية والحضارية على جميع مداخله ومخارجه.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التجميل تتولى تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان بقيادة المهندس عيد كرومر، وتشمل زيادة المساحات الخضراء وزراعة أشجار، ونباتات متنوعة تتناسب مع طبيعة الطقس في المنطقة.

المشروع يحتفظ بالهوية بصرية

كما تشمل أعمال التجميل إنشاء هوية بصرية للمحافظة، وتركيب جداريات وإعلانات مضاءة، وكاميرات مراقبة، ولوحات إرشادية، بهدف تحويل المشروع إلى وجهة سياحية جذابة تُبهر زائري أسوان.

يُذكر أن مشروع محور بديل خزان أسوان الحر يبلغ طوله 5.4 كيلومتر، ويضم أكبر منفذ ملاحي في مصر بطول 182 مترًا. ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب النيل، والطريق الصحراوي الغربي القاهرة - أسوان، وطريق أسوان - أبو سمبل البري