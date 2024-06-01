«النقل»: تعلن معدلات تنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان

أكدت وزارة النقل، تقدم معدلات تنفيذ أعمال مشروع محور بديل خزان أسوان، موضحة أنّ المحور يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه.

المحور يشمل 3 أعمال صناعية

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ تنفيذ المحور يشمل 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري ونفق، إضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، فضلًا على أن المحور له أهمية كبيرة في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

ويهدف إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وتوفير عدد كبير من فرص العمل، إلى جانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلًا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

مد المحور غربًا للربط مع محطة قطار أسوان

وجرى تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان/ برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهـرة-أسوان)، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة-أسوان)، والربط على طريق أسوان/ أبوسمبل وتم مد المحور غربًا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.