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«بيطري القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين أيام عيد الأضحى المبارك

كتب:

وائل فايز
03:30 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
تحذيرات من ذبح الأضاحي بالشوارع

تحذيرات من ذبح الأضاحي بالشوارع

مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024، بدأت أجهزة محافظة القاهرة تستعد لاستقبال العيد واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على البيئة وتقديم خدمات بشكل أفضل للمواطنين وإزالة أي عقبات أو عراقيل.

ومن جانبها، خصصت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أرقام تليفونات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتفاعل السريع معها، ومنها 27426993، و27427053 على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى على مستوى الجمهورية على رقم هيئة الخدمات البيطرية 19561.

الحفاظ على البيئة 

وقال الدكتور صبري غنيم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن على المواطنين  الحفاظ على البيئة والمظهر العام والالتزام بالأماكن المخصصة لذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى، وعدم الذبح بالشوارع وأمام المنازل نظرًا للإضرار الصحية والبيئية لتلك العادة، علاوة على أهمية الالتزام بالقانون، فالمجازر مفتوحة للجمهور  أيام العيد للذبح مجانًا.

تكثيف الحملات

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يجرى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق للتأكد من سلامة المنتجات واللحوم حفاظا على سلامة المواطنين، ويجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي مخالفات تتم على أرض الواقع.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.