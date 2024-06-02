رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحفيين» تستضيف سفيرة البحرين لبحث نتائج القمة العربية الثلاثاء المقبل

كتب:

سهيلة هاني
04:39 م | الأحد 02 يونيو 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعد غد الثلاثاء، لقاء مفتوحا مع فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

العلاقات المصرية البحرينية

وقالت اللجنة، إن الحوار يدور حول العلاقات المصرية البحرينية، ونتائج القمة العربية الأخيرة التي استضافتها المنامة، وذلك في الواحدة ظهرا، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث في النقابة.

وفي سياق منفصل، وقّعت نقابة الصحفيين خلال شهر مايو 2024، بروتوكولي تعاون مع مستشفى الكبد المصري ومؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، وذلك في مجالي تقديم الدعم الطبي، والتدريب والأبحاث والدراسات ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا الثقافية، واتفق الطرفان على أن يشمل الاتفاق الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر، وبنفس الشروط والميزات.

اقرأ المزيد:

نقابة الصحفيين تعلن موعد مقابلات المتقدمين لجدول تحت التمرين 

نقابة الصحفيين تعلن تنظيم أسبوع طبي يشمل عيادات خارجية وقافلة للعيون

الأربعاء المقبل.. يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني في نقابة الصحفيين

خالد البلشي يستقبل لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين لبحث سبل دعم أعضائها

مكتب تأهيل لذوي الإعاقة بمقر نقابة الصحفيين بداية من الأحد المقبل
بقلم سهيلة هاني