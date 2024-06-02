«الصحفيين» تستضيف سفيرة البحرين لبحث نتائج القمة العربية الثلاثاء المقبل

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعد غد الثلاثاء، لقاء مفتوحا مع فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

العلاقات المصرية البحرينية

وقالت اللجنة، إن الحوار يدور حول العلاقات المصرية البحرينية، ونتائج القمة العربية الأخيرة التي استضافتها المنامة، وذلك في الواحدة ظهرا، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث في النقابة.

وفي سياق منفصل، وقّعت نقابة الصحفيين خلال شهر مايو 2024، بروتوكولي تعاون مع مستشفى الكبد المصري ومؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، وذلك في مجالي تقديم الدعم الطبي، والتدريب والأبحاث والدراسات ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا الثقافية، واتفق الطرفان على أن يشمل الاتفاق الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر، وبنفس الشروط والميزات.