نقابة الصحفيين تعلن تنظيم أسبوع طبي يشمل عيادات خارجية وقافلة للعيون

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، عن أسبوع طبي خلال الفترة من السبت 1 يونيو إلى الخميس 6 يونيو، يشمل تنظيم القوافل والفعاليات الطبية، إلى جانب تشغيل العيادات الخارجية، بمشاركة 9 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

لجنة الرعاية الاجتماعية

وأوضحت النقابة، في بيان، أنّ العيادات الخارجية تشهد هذا الأسبوع مشاركة الدكتور عمرو حلمي استشاري جراحة الكبد ووزير الصحة الأسبق، واثنين من كبار استشاريي القلب، وهما؛ الدكتور أحمد الشريف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفى مصر بالمنيل، والدكتور محمود سليمان استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية بكلية الطب جامعة عين شمس.

وتابعت أن مجموعة «شفائك للخدمات المنزلية» تشارك بعيادة للنساء والتوليد، بينما تقام عيادة التأمين الصحي يوم الأربعاء من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، للصحفيين المشتركين في التأمين الصحي، وبالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد عطا.

وتابعت أن الكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

نقابة الصحفيين

وأشارت إلى أن الأسبوع الطبي بنقابة الصحفيين يشهد عددًا من القوافل والأنشطة الطبية الأخرى، مشيرة إلى أنها تنظم يومي الأحد والاثنين من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً قافلة للعيون بالتعاون مع مركز برادة للعيون بالمهندسين.

وأوضحت أنه متاح خلال القافلة تخفيضات على النظارات الطبية والعدسات والشنابر، بالتعاون مع مركز بصريات آي كير، كما تنظم قافلة أخرى في نفس الموعد لتحاليل أورام القولون والبروستاتا، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بالتعاون مع معامل البرج والمختبر.

وأعلنت نقابة الصحفيين، أنها تستضيف يوم الأحد مكتب تأهيل اجتماعي لذوي الإعاقة، واستخراج وتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

جدول العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين

ويشمل جدول العيادات الخارجية هذا الأسبوع التخصصات الآتية:

- الدكتورة رشا أحمد إبراهيم- استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر.

- الموعد: السبت 1 يونيو- 11 صباحًا.

- الدكتور عمرو غريب- أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.

- الموعد: الأحد 2 يونيو- 11 صباحًا.

- الدكتور محمد عبد الحميد حسنين- استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

- الموعد: الأحد 2 يونيو- 11 صباحًا.

- الدكتور عمرو حلمي- استشاري جراحة الكبد ووزير الصحة الأسبق.

- الموعد: الأحد 2 يونيو – 11 صباحًا.

- الدكتور محمد محمود مقبل - استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

- الموعد: الاثنين 3 يونيو – 12 ظهرًا.

- الدكتور محمود سليمان - استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية.

- الموعد: الثلاثاء 4 يونيو – 10 صباحًا.

- الدكتورة نهلة جمال - استشاري النساء والتوليد، الكشف مجانًا بالسونار في عيادة النساء للمشتركات في مشروع العلاج.

- الموعد: الأربعاء 5 يونيو – 12 صباحًا.

- الدكتور ريهام مجدي مصطفى – ممارس عام.

- هذه العيادة قاصرة فقط على الصحفيين المشتركين في التأمين الصحي بالقاهرة، وتعمل العيادة مرة أسبوعيًا حتى الثالثة عصرًا.

- الموعد: الأربعاء 5 يونيو – 10 صباحًا.

- الدكتور أحمد الشريف- استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفى مصر بالمنيل.

- الموعد: الخميس 6 يونيو – 11 صباحًا.