حشد جماهيري ضخم في حفل «كايروكي» بعمان

وسط حضور جماهيري ضخم من الأردن والخارج، أحيت فرقة «كايروكي» المصرية حفلا غنائيًا مساء الجمعة، على مسرح نادي البشارات للغولف، على طريق المطار في العاصمة عمان، بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

تفاعل الجمهور مع التراث الفلسطيني

وتفاعل الجمهور في بداية الحفل مع الفرقة الأردنية «أوكتاف»، التي قدمت التراث الأردني والفلسطيني بقالب حديث نال إعجاب الحضور وتفاعلهم، لاسيما أنّ الوصلة التي قدمتها الفرقة تناولت مواضيع «الأسير» وهواجس المحب للوطن والأرض والإنسان.

وقدمت فرقة «كايروكي» خلال الحفل الذي خصص جزء من أرباحه لصالح الأهل في قطاع غزة، نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية «تلك قضية» تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامنًا معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة، واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

و«كايروكي» هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية، بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج سياحي ثقافي فني جديد لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن لهذا العام، يهدف إلى استقطاب السياح المحليين والدوليين؛ للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية التي تستمر حتى نهاية العام الحالي.

تنال هذه الليلة برعاية واهتمام شركاء ورعاة محليون بارزون، بما في ذلك شركة الوطنية العربية للسيارات- كيا وأمانة عمان الكبرى و7 هيلز والملكية للطيران وجيت، بالإضافة إلى شركاء إعلاميين مثل تلفزيون رؤيا، وراديو Play99.5 ونشامى ومزاج إف إم، وراديو مستقل وراديو صوت.