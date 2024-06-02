«مش هتبعت بالغلط تاني».. تفاصيل خاصية إنستاباي الجديدة لتحويل الأموال

كشف تطبيق إنستاباي عن خاصية جديدة للتحويل النقدي بشكل لحظي، بطريقة ربما تكون أسهل من كتابة البيانات عند تحويل الأموال، وظهرت هذه الخاصية لدى بعض المستخدمين، فيما لم تظهر لدى آخرين، ما يستوجب تحديث التطبيق من المتجر الخاص بنظام الهاتف، حسبما أكد الخبراء.

خاصية جديدة من إنستاباي

ويتيح تطبيق إنستاباي خاصية جديدة وهي QR code أو رمز الاستجابة السريع كا يطلق عليه، والتي تعمل على تحويل الأموال عن طريق مستخدمي إنستاباي بشكل لحظي، من خلال فتح كاميرا الهاتف ومسح كود QR لدى الطرف الآخر.

وتشمل الخاصية الجديدة رابط مباشر لتحويل الأموال دون الاحتياج لكتابة البيانات، ما يجعل إرسال النقود إلى شخص بالخطأ غير وارد مع التحديث الجديد.

ويمكن تفعيل الخاصية عن طريق إنشار رمز QR code، أو رابط لمشاركته مع المحيطين بك.

الحد الأقصى للمعاملات المالية

يذكرأن الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومي 120 ألف جنيه، والحد الأقصى للتحويل النقدي الشهري 400 ألف جنيه.