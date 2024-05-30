أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد.. الفتيات في الصدارة

تصدر 10 طلاب وطالبات قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بعدما اعتمدها اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 95.5%، فيما حرص المحافظ على الإتصال بالأوائل هاتفيًا، ليبارك لهم تفوقهم وحصدهم الدرجات النهائية، واعدًا إياهم بتنظيم احتفالية لتكريمهم.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان من طلاب الصف الثالث الإعدادي وذويهم.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد

وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الوادي الجديد نحو 10 طلاب وطالبات، منهم 8 طالبات، وولدين، إذ حصل 3 طلاب على الدرجة النهائية، بينما حصد السبعة الآخرين مجموعًا يقل بمقدار نصف درجة عن الدرجة النهائية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد

وخصصت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد، ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة بسهولة ويسر، وذلك عبر الضغط «هنا».

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد

وتضمنت قائمة أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الوادي الجديد كل من:

عبد الله محمد حسيم محمد، إدارة الخارجة التعليمية، حصل على الدرجة النهائية.

مارفل عصام سليمان سليم، إدارة الداخلة التعليمية، حصلت على الدرجة النهائية.

فاطمة عبد الرؤوف أبو العدب النجار، إدارة الخارجة التعليمية، حصدت الدرجة النهائية.

حنين أحمد إبراهيم مخلوف، إدارة الخارجة التعليمية، 279.5 درجة.

حنين سامي عبد المنعم مبروك، إدارة الخارجة التعليمية، 279.5 درجة.

آلاء سيد منصور أحمد، إدارة الداخلة التعليمية، 279.5 درجة.

شمس سيد حسن ضحاوي، إدارة بلاط التعليمية، 279.5 درجة.

شروق فتحي أحمد سيد، إدارة بلاط التعليمية، 279.5 درجة.

أميرة مصطفى سيد حسان، إدارة الداخلة التعليمية، 279.5 درجة.

عبدالرحمن عبدالهادي علي، إدارة الخارجة التعليمية، 279.5 درجة.