أمين الفتوى: خلاف الزوجين أمر صحي.. وتدخلات الأهل تزيد المشكلات

قالت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختلاف بين الزوجين أمر صحي وطبيعي، في حال أن ظل فيما بينهما ولم يحدث تدخل من الأهل والأقارب.

طريقة حل مشاكل الزوجين

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «بلاش نحكي مشاكلنا للناس علشان متكبرش، ممكن الزوج يسامح أو الزوجة تسامح، لو ما بينهم الأمر مطلعش بره».

حل الخلافات بالود

وتابعت: «لازم نحل خلافتنا بالود حتى بعيد عن الأولاد، بلاش نجري بره البيت ونروح لبيت بابا وماما، لو زوجك قالك تعالي وارجعي مفيش مشاكل، ده زوجك وهو صاحب الحق عليكي».