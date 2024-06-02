وظائف خالية من وزارة العمل في القاهرة.. إليك التفاصيل وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توفر عدد كبير من الوظائف الشاغرة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب.

وظائف محافظة القاهرة

وجاء في البيان الذي كشفت عنه وزارة العمل عبر صفحتها الإكترونية على «فيس بوك» أن جميع الوظائف المطلوبة كالتالي:

- مسئول ائتمان.

- مدخل بيانات data entry.

- موظفو استقبال فرع.

- موردو عمالة.

- أخصائي توظيف.

- مسئول معمل.

- محاسبون وبائعون.

- مشرفو خطوط إنتاج.

- منسقين ميدانيين ومحقق.

- باحث اجتماعي.

- اخصائى تمويل.

- عضو فريق.

- مهندسو كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي.

- سكرتارية، وأعمال إدارية.

- مدرسون في جميع التخصصات.

- أمين مخازن.

سائقون رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبو مبيعات.

- مراقبو جودة.

- بائعون.

- فنيون في جميع التخصصات.

- مشرفو إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.

- عدد من التخصصات الأخرى.

وأما الوظائف المطلوبة في محافظة القاهرة فتفاصيلها كالتالي:

وعلى من يرغب في التقدم إلى إحدى الوظائف المتاحة، يجب عليه التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، أو المديريات التابعة لها بالمحافظات أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل من هنــــا.