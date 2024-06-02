وظائف برواتب 8 آلاف جنيه وعمولة شهرية.. الشروط وكيفية التقديم

تحرص مبادرة «توظيف مصر»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، على توفير فرص عمل مناسبة للشباب في شركات القطاع الخاص، وبأجور مرتفعة، لذا أعلنت عبر صفتحها الرسمية على «فيسبوك» عن توافر فرص عمل بشركة مكارم تيكس برواتب تصل 8 آلاف جنيه إضافة للعمولات.

التخصصات المطلوبة للوظائف

وتطلب شركة مكارم تيكس شباب للتعيين محاسب تكاليف، بمقر الشركة في أبو رواش بالجيزة.

الشروط المطلوبة للوظائف

تشترط الشرط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 28 سنة.

- مستوى اللغة الإنجليزية جيد.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- الراتب 8000 جنيه إضافة إلى العمولات.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- إجازة أسبوعيًا.

- توفر الشركة خطوط مواصلات.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: cv@tawarwghayar.com، مع ذكر المسمى الوظيفي «محاسب تكاليف».

وظائف مبيعات وأمن

كما تطلب شركة امتنان شباب للتعيين في المجالات التالية:

- منسق ممرات.

- مندوب مبيعات.

- موظف أمن.

- مساعد خدمات.

للعمل بالقاهرة والجيزة لجميع الؤهلات وبدون خبرة، على أن يكون الحد الأقصى للسن 40 سنة، وأن يكون حسن المظهر.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- رواتب مجزية.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- إجازة أسبوعيًا.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/S37mhf1xvJ

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر:TawzeefMasr.