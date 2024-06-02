اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط.. الرابط والموعد

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2023، بعد ساعات، وبعد أيام من انتهاء عملية التصحيح لإتاحتها لآلاف الطلاب.

وقالت محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، إن غدا الاثنين موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب، وستكون متاحة عبر الصفحة الرسمية لموقع محافظة دمياط من هذا الرابط.

انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي وقت سابق، أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أن الخطوة التالية عمل لجنة النظام والمراقبة لإجراء عمليات الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعات النهائية، قبل استخراج النتيجة النهائية للاعتماد من قبل محافظ دمياط.

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، وعملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية، ويجري اعتمادها خلال الساعات القليلة المقبلة.