مفاجأة صادمة في «الواتساب الذهبي».. خبير يحذر: يسجل كل تحركاتك

يحظى تطبيق «واتساب» بإقبال ملايين المستخدمين حول العالم، لسهولة استخدامه بين جميع فئات المجتمعات المختلفة، وسرعته في إرسال واستقبال الصور والملفات، لكن ثمّة تطبيقات مقلدة تتمتع تقريبًا بنفس الخصائص لكنها تفقد عنصر الآمان وتعرض البيانات المتداولة داخلها للاختراق والقرصنة الإلكترونية.

تطبيقات واتساب بمميزات إضافية

ورغم استخدام الملايين من البشر لتطبيق المراسلات الشهير «واتساب» إلا إن بعض القيود والتحديثات الجديدة التي تفرضها الشركة المالكة، بين الحين والآخر، دفعت العديد من المستخدمين لتحميل تطبيقات أخرى تحمل نفي الاسم مع عدة إضافات وأذونات جديدة، كان على رأسها مؤخرًا «الواتساب الذهبي»، و«الواتساب الجولد»، و«الواتساب بلس»، وغيرها الكثير من التطبيقات التي تمنح خصائص ومميزات أكثر من التطبيق الأصلي الشهير.

مفاجأة صادمة في الواتساب الذهبي

وحذّر المهندس أحمد طارق، الخبير التكنولوجي، واستشاري أمن المعلومات، من استخدام هذه التطبيقات المستحدثة، موضحًا أنّها غير آمنة على الإطلاق، وليس لها أساس عالمي مثل شركة «ميتا» الشهيرة.

جميع التطبيقات المقلدة الشبيهة لواتساب لا يمكن تحميلها على الهواتف من المتجر الرئيسي لكنها متاحة على مواقع مشبوهة عبر شبكة الإنترنت، حسبما أكّد الخبيرالتكنولوجي: «التطبيقات اللي برة المتجر الرئيسي، زي واتساب الذهبي والجولد وبلس والسيلفر، كلها فيه شخص غير معروف بيعملها زي أي شخص مبرمج عادي».

«طارق» أكّد خلال حديثه لـ«الوطن» أنّ صانعي هذه التطبيقات يضيفون بعض المميزات لإقبال أكبر عدد، لكن بالمقابل يضعوا بعض الأذونات، التي بمجرد الموافقة عليها عند التحميل، تكون بمثابة موافقة على اختراق الهاتف الخاص بك، بل المحادثات والمراسلات.

فيقول الخبير: «اللي عاملينها بيحطوا مميزات وإضافات بيتحكم في الجهاز وواخد أذونات كتيرة، فبيشوف الصور الخاصة بيك، وبيسجل الصوت 24 ساعة، وكل بياناتك عنده، حتى المحاثات كأن صاحب التطبيق ماسك تليفونك».

الواتساب العادي بالفعل يخترق البيانات لكن في ظل استخدامها دعائيًا، بشكل مُقنن، على عكس الأخيرة التي تستغلها بشكل شخصي وتصل للابتزاز، حسب استشاري أمن المعلومات.