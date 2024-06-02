محمد رشاد وسلمى عادل يجتمعان في أغنية جديدة بعنوان «عالي عالي»

انتهى كل من المطرب محمد رشاد والمطربة سلمى عادل من تسجيل أغنية تحمل عنوان «عالي عالي».

أغنية «عالي عالي» من كلمات أدهم معتز وألحان وتوزيع أحمد عز، وميكس وماستر إسلام غلاب، وإنتاج ريتش رويال ومن المقرر طرحها في موسم العيد وتحمل عددا من المفاجآت، ويتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

آخر أغاني محمد رشاد

وكانت آخر أغانى المطرب محمد رشاد «بيهزي» من كلمات: محمود عبد الله، ألحان: «محمد النادي، توزيع: طارق عبدالجابر، ميكس وماستر: بيشوي مجدي».

وتقول كلمات الأغنية: سنين ف مشاعري عاش يأذي وسيبته واديه بقي بيهزي وقال مبسوط وفاق بعدي وفِهم الدرس بيعمل دور سخيف مُحرج وأنا واللهِ لو مُخرج ما اجيبهوش حتى لو لقطة ف دور كومبارس عشان يثبتلي إنه تمام بيتصور بضحكة جميلة لكن عينه مكسوره فلاتر خلوا وشه صحيح بقي منوّر لكن ما داروش على الحزن.

أخر أعمال المطربة سلمى

وقدمت المطربة سلمى عادل مؤخرا أغنية في فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.