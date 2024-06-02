آراء الطلاب حول امتحان الفقه الثانوية الأزهرية 2024: في المستوى المتوسط

انتهى طلاب الشعبة الأدبية من أداء امتحان الفقه في الثانوية الأزهرية 2024 اليوم وسط حالة من الرضا على مستوى الامتحان، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط وبشكل واضح، وعبر الطلاب خلال لقائهم على شاشة تلفزيون الوطن، عن سعادتهم بمستوى الامتحان.

وكيل الأزهر يدعو للطلاب في امتحان الفقه الثانوية الأزهرية 2024

وأوضح وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني ، أن طلاب الأزهر يؤدون اليوم امتحان الفقه الثانوية الأزهرية 2024 في إطار استكمالهم مسيرة العلم والعلماء الذين دافعوا عن دينهم الشريف، موجها رسالته للطلاب: «ندعو الله تعالى لأبنائنا طلاب الأزهر وقرنائهم بأن يوفِّقهم الله لكلِّ خيرٍ، من نجاحٍ سعيدٍ، وفهمٍ سديدٍ، ووعيٍ رشيدٍ، وإدراكٍ عميقٍ بعيدٍ؛ واثقين أنَ أبناءنا الطُّلَّاب قادرون على استكمال مسيرة العلماء والعظماء الَّذين دافعوا عن دينهم وهويَّتهم».

امتحان الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية

فيما أجرى الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات في قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور محمد النشرتي الوكيل الثقافي بمنطقة الغربية الأزهرية، جولة تفقدية خلال امتحان الفقه الثانوية الأزهرية 2024 على لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة بنين الأحمدي بطنطا، للاطمئنان على سير أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية، بتكليف من الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.