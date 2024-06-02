ما جزاء من يقابل الإحسان بالإساءة؟.. أمين الفتوى يجيب

رد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على شاشة قناة الناس، على سؤال متصلة حول «كيف نتعامل مع من يقابل الإحسان بالإساءة؟».

وقال «فخر»: «من يفعل هذا يخالف المنهج الطبيعي للتصرفات بين الناس، ده ربنا سبحانه وتعالى قال: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ)».

وتابع أمين الفتوى: «معاملة الإحسان بالإساءة له عقاب عند الله سبحانه وتعالى، وكان يجب عليه أن يرد الإحسان بـ الإحسان، ومن أسيء إليه له أجر كبير عند الله».