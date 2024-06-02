«الحمصاني»: نخطط للاستفادة من مناهج النيل المصرية للنهوض بالتعليم الثانوي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم شهد طرح ملف الثانوية العامة خلاله واستهدف تطوير العملية التعليمية وربط العملية التعليمية بسوق العمل والتنافسية على مستوى الدولة ورفع المعاناة عن الأسر المصرية.

المقترح الحالي يستهدف تطوير مرحلة الثانوية العامة في إطار خطة شاملة للنهوض بالتعليم

وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ المقترح الحالي يستهدف تطوير مرحلة الثانوية العامة في إطار خطة شاملة للنهوض بالتعليم وكل مراحله منذ 2017، لافتاً إلى التخطيط للاستفادة من مناهج مدارس النيل المصرية وتعدد فرص الاختبارات للطلاب وإتاحة مرونة للتحويل بين المسارات المختلفة سواء الأدبي أو العلمي.

المقترح سيتم طرحه بصورة شاملة وتفضيلية على طاولة الحوار الوطني

وأشار إلى أن المقترح سيتم طرحه بصورة شاملة وتفضيلية على طاولة الحوار الوطني ليشهد حوارا مجتمعيا واسعا، ونسعى لسد عجز عدد المدرسين على مستوى الجمهورية بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، ونتابع تعيين الدفعات الأولى والثانية والإجراءات المرتبطة بتعيين الدفعة الثالثة، وهناك تنسيق مع «التضامن» بشأن نظام الخدمة العامة.