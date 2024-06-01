طريقة عمل الجيلي الجاهز بالفاكهة.. «حلوى أساسية في الصيف»

وصفات عديدة للحلوى تعدها ربات البيوت لأسرهن سواء في التجمعات العائلية أو بعد وجبة الغداء، ومن أكثر المأكولات التي تلقى إقبالا لدى الصغار والكبار خاصة في الطقس الحار، الجيلي، كونه يتميز بمذاقه اللذيذ ونسبة السكر به خفيفة، لذا ترغب الأمهات في معرفة طريقة عمل الجيلي الجاهز ومكوناته لإعداده في المنزل.

ويستعرض «الوطن» فيما يلي، طريقة عمل الجيلي الجاهز، وفق ما أوضحته الشيف نادية السيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مكونات الجيلي

- علبة من مسحوق الجيلي (النكهة التي تفضلها).

- ماء مغلي.

- فاكهة مقطعة إلى قطع صغيرة مثل الفراولة أو الكيوي أو العنب.

- سكر «اختياري، حسب الذوق».

طريقة عمل الجيلي الجاهز

- اخلطي مسحوق الجيلي جيدًا بعد إفراغ العلبة حتى يذوب تمامًا.

- اتركي المسحوق جانبًا لبضع دقائق حتى يبرد قليلاً، لكن لا تدعيه يتجمد.

- ضيفي الفاكهة المقطعة إلى قاعدة الجيلي.

- يمكنك توزيعها بالتساوي أو ترتيبها بطريقة جميلة في الوعاء الذي تريدين صب الجيلي فيه.

- إذا كنت ترغبين في إضافة السكر، يمكنك إضافته الآن وتقليب المزيج بلطف.

- اسكبي المزيج النهائي في أوعية الجيلي الصغيرة أو الكؤوس.

- ضعي الجيلي في الثلاجة لمدة تتراوح بين 2 و4 ساعات أو حتى يتماسك تمامًا.

- بمجرد أنّ يتماسك الجيلي، قدميه باردًا ويمكنك تزيينه حسب الرغبة.