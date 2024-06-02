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آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:38 م | الأحد 02 يونيو 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-6-2024، حالة من الاستقرار مع ختام تعاملات البنوك المصرية، بعدما سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، وفق المعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر 

في حين سجّل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر، 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية بلغ 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

وفي بنك القاهرة، سجّل سعر الدولار اليوم الأحد 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد