فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 غداً الاثنين 2024/6/3 لمدة 15 يوماً، مؤكدة أن التظلمات تقدم بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

يُذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، سبق واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 84.7% حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالبا وطالبة حضر منهم 185545 طالبا وطالبة ونجح 157336.

كما اعتمد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

إدارة القاهرة الجديدة تحقق المركز الأول

وأكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك 470 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مُشيراً إلى أن إدارة القاهرة الجديدة حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، مشددا على ضرورة مُواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة