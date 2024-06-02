أعلنت مديريات التربية والتعليم بعدة محافظات، الأوراق المطلوبة ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، وذلك حتى يتمكن الطلاب الراغبين في مراجعة درجاتهم برؤيتها وإعادة جمعها، للتأكد من نتيجتهم.

أوضحت الوزارة، في بيان، أن أبواب تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2024، تفتح لمدة 15 يومًا في جميع المحافظات، بينما تحدد كل محافظة على حدة موعد فتح باب التظلمات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 8 محافظات

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 8 محافظات حتى الآن وهي القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والسويس، بينما تستعد باقي المحافظات لإعلانها، فيما تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات التي أعلنت النتيجة اليوم، بدءًا من الأحد المقبل.

الأوراق المطلوبة لتظلمات الشهادة الإعدادية

وحددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأوراق المطلوبة لتظلمات الشهادة الإعدادية 2024، والتي تتضمن الآتي:

- نموذج تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.

- إيصال سداد الرسوم المقررة لكل مادة.

- صورة ولي أمر الطالب أو الطالبة.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وتبلغ قيمة رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات نحو 35 جنيهًا في كل مادة على حدة، ويتم استردادها إذ حصل الطالب على درجات من المراجعة وتبين أحقيته من التظلمات.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، فإنّ تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة من المقرر أن تبدأ غدًا الإثنين الموافق 2 يونيو الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين.

تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

وانطلقت تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 اليوم الأحد، بينما من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024، بعد مرور أسبوعين كاملين على غلق باب تلقي التظلمات نهائيًا.

تظلمات الشهادة الإعدادية بورسعيد

وبدأ العد التنازلي على إغلاق باب تظلمات الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024، إذ جرى تلقي طلبات التظلمات يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري، ولمدة 15 يومًا على أن يغلق الباب تمامًا يوم 10 يونيو الجاري.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إلى أنّه يمكن تقديم طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا، عبر رابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 اضغط «هنا».

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 الغربية

وفيما يخص تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 الغربية، وكذلك تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، وتظلمات الشهادة الإعدادية بني سويف، بالإضافة إلى تظلمات الشهادة الإعدادية سوهاج، فإنّه من المقرر أن يتم إعلان موعدها بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.