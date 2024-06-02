يسري عزام لطلاب الثانوية: «مهما غشيت ونجحت هتسقط»

وجّه الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، رسالة إلى الطلاب في الامتحانات، لتجنب الوقوع في فخ الغش للحصول على درجات عالية، قد تكون مقدمة لسلسلة من الفشل في المستقبل.

مصير الطالب الغشاش

وقال «عزام»، خلال حواره ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على «قناة الناس»، اليوم الأحد: «أوعى تغش مهما تغش وتنجح وتحقق نجاح هيكون مصيرك الرسوب في كل حياتك مهما عليت هتكون فاشل».

وأضاف: «الرسوب المؤجل، لأنك بتضيع تعب اللي ذاكر، لأن اللي لم يذاكر هيأخد حق غيره، لازم الإنسان يتعلم دون غش».

وتابع إمام مسجد عمرو بن العاص أن الإمام الشافعي قال في إحدى قصائده: «أَخي لَن تَنالَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ، سَأُنبيكَ عَن تَفصيلِها بِبَيانِ ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ، وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ».