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سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 3-6-2024 مٌقابل الجنيه المصري

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:47 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
اليورو

اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 3-6-2024 مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات البنوك حالة من الاستقرار، إذ سجل مستوى الـ51.03 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر صرف اليورو اليوم مُقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 51.03 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، فيما سجل سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 51.04 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك CIB

فيما سجل سعر اليورو في بنك CIB اليوم نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 50.95 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات صادر عن بنك مصر.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي

كما سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.

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بقلم شوشة عبدالواحد