سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 2-6-2024

استقرار ملحوظ سجله سعر اليورو اليوم الأحد 2-6-2024 في بداية التعاملات في البنوك بعد إجازة نهاية الأسبوع، حيث سجل مستوى الـ51.03 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وترصد السطور التالية سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 51.03 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، فيما سجل سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 51.04 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 51.05 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجل في بنك CIB اليوم 51.05 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 50.95 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، وسجل في البنك المركزي المصري اليوم 51.06 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.