أسامة كمال: تل أبيب في حاجة إلى هدنة «بايدن» والمقترح منبعه إسرائيل

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل بحاجة إلى الهدنة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن بايدن نقل القرار الخاص بالهدنة وهو قرار إسرائيلي ونقل الاقتراح الإسرائيلي وهو اقتراح بيني جانتس المعارض.

وشدد كمال، على أن توجيه الرئيس الإسرائيلي الشكر لبايدن على عرضه مقترح تل أبيب وجهوده المتواصلة للإفراج عن المحتجزين، دليل على أن هذا القرار والمقترح إسرائيلي، وأن الهدنة هي احتياج أساسي لإسرائيل ودولة الاحتلال رغم تصريحاتهم التي تشير إلى عكس ذلك.

وتحدث «كمال»، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المٌذاع عبر شاشة «dmc»، عن استطلاع رأي إسرائيلي يؤكد أن 84% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب والقضاء على حماس، حتى بعد تبادل الأسرى، و 3% لا يهتمون بالحرب في قطاع غزة، موضحًا أن هذا الاستطلاع أما أن يكون مفبركًا أو تم إعداده في مكتب نتنياهو.

وشكك الإعلامي أسامة كمال في هذا الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ14 الإسرائيلية عن الحرب في غزة، موضحًا أن هذا الاستطلاع أجرى في مكتب نتنياهو ولم يذهبوا للمتظاهرين أو جنود الاحتياط الذين خسروا حياتهم، متابعًا: «أيه مش شايفين أن بايدن هو محلل للمقترح، وهذا الكلام صادر من مجلس الحرب.. هناك احتياج إسرائيلي للهدنة».