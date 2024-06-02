تعرف على موعد بدء التقويم الدراسي 1446 السعودية

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن ‎التقويم الدراسي 1446 السعودية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، كما جرى تحديد موعد بدء ونهاية الفصول الدراسية الثلاث، والإجازات التي يمكن للطلاب الحصول عليها خلال العام الدراسي.

‎التقويم الدراسي 1446 السعودية

وبحسب البيان الذي نشرته وزارة التعليم بالمملكة على موقعها الرسمي عللى الإنترنت، فأن ‎التقويم الدراسي 1446 السعودية يبدأ باستقبال الطلاب لبدء أول أيام عامهم الدراسي الجديد بداية من يوم الأحد الموافق 14 صفر 1446، والذي يوافق 18 أغسطس 2024.

بينما يعود العاملون والمشرفون في الإدارات المدرسية إلى العمل في قطاعات التعليم، يوم الأحد الموافق 29 من محرم 1446 الموافق 11 أغسطس، مع العلم أن ‎التقويم الدراسي 1446 السعودية مكون من 3 فصول دراسية تستمر كل منها عدة أسابيع.

وأضافت الوزارة أنه يجرى الإعلان عن تفاصيل ‎التقويم الدراسي 1446 لطلاب السعودية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء العام الدراسي الجاري.

موعد انتهاء العام الدراسي الجاري

وبحسب موقع وزارة التعليم السعودية، فأنه ينتهي العام الدراسي الجاري يوم الاثنين 4 ذي الحجة 1445، أي أنه يتبقي بضعة أيام فقط.

يشار إلى أن الطلاب في السعودية يحصلون على عدد من الإجازات الرسمية خلال الفصول الدراسية الثلاث، والتي تتضمن إجازة يوم التأسيس السعودي 1446، وإجازة عيد الفطر المبارك.