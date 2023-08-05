رسميا جدول التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل .. «تعليم المملكة» تكشف أسباب التغيير

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل للعام الدراسي الجديد، والذي تضمن مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب، ومواعيد الفصول الدراسية الثلاث، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية.

وتعرض «الوطن» التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل، وفق الجدول الزمني الذي نشرته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وجاء كالتالي:

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل

بحسب وزارة التعليم بالمملكة، فقد تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة والتي تتغير بسبب تعديل مواعيد الشهور الهجرية التي تعتمد على تحرك القمر.

وجاءت موعد بداية العام الدراسي 1445 في السعودية ليكون يوم الأحد 4 صفر 1445، ويوافق يوم 20 أغسطس المقبل، وينتهي هذا الفصل في نهاية اليوم الدراسي الخميس 2 من جمادي الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023.

الجدول الزمني للعام الدراسي بالسعودية

بعد انتهاء الفصل الأول، تكون عودة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي بالسعودية 1445، وذلك يوم الأحد 12 من جمادى الأول 1445، الذي يوافق 26 سبتمبر 2023، وينتهي في نهاية اليوم الدراسي الخميس 12 شعبان 1445، والذي يوافق 22 فبراير 2024.

ويكون موعد أخر فصل دراسي وهو الفصل الثالث يوم الأحد 22 شعبان 1445، والذي يوافق 3 مارس 2024، وينتهي بنهاية اليوم الدراسي الأثنين 4 ذي الحجة 1445 والذي يوافق 10 يونيو 2024.