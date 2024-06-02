وزير الصحة: نسعى للإبقاء على الأطباء بكل الطرق للحفاظ على المنظومة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ الطبيب بحاجة للحصول على الماجستير والدكتوراة والزمالة من كبرى الجامعات، وهو ما تحرص عليه الوزارة في ضوء الترشيحات والتخصصات التي نحتاج لها، رغم أنه تحدٍ صعب وكبير بل والطريق طويل للحفاظ على الأطباء داخل المنظومة الصحية، في ظل معاناة العالم من الكوادر الطبية.

الوظائف الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والرقمنة

وتابع «عبد الغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الوظائف الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والرقمنة جذبت شريحة كبيرة من الطلاب فالأجيال الآن اختلفت عن السابق وتسمى بأسماء حروف ولهم طباعهم خاصة «جيل ألفا» الذي لا يُحبذ الاستذكار لساعات طويلة، ولا يتبعون طرق نمطية لتحصيل العلم، ويُريدون تحقيق نجاح سريع «ميقدرش يركز في موضوع أكثر من 8 ثوانٍ، وبالتالي لن يستمع لمُحاضرة أكثر من ساعة في حين المعلومة يحصل عليها بشكل سريع، وهذا تكوينه الذي ولد عليه في عصر تكنولوجيا رهيب يُسمى بالثورة الصناعية الخامسة التي غيرت شكل تكنولوجيا العالم خاصة في مجال الطب».

وزير الصحة: الطب ليس البوابة للنجاح والإيرادات السريعة في وقتنا الحالي

وأوضح أن الجيل يرى أن الطب ليس البوابة للنجاح والإيرادات السريعة في وقتنا الحالي بالنسبة للأجيال الحالية، بل طريقه الصبر والمثُابرة فبعد 15 عاما من الاجتهاد يصل طالب الطب إلى المرحلة التي يجني فيها ثمار وعائد مجهوده، وبالتالي العزوف عن دخول قطاعات العلوم الصحية نظراً لطول فترات الدراسة.

وأوضح: «وجه الرئيس السيسي رسالة في إحدى المؤتمرات، بأن وظائف علوم وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء جميعها هي المستقبل لأنها سريعة العائد وتحتاج لقدرات عالية في الشخص، كما توسعنا في منظومة الجامعات الأهلية والدولية والتكنولوجية ومن لم يجد فرصته في جامعة حكومية سيجد البديل».

وزير الصحة: المستقبل في علوم التكنولوجيا الحديثة والعالم كله ذاهب إليه

وتابع أن الجيل الحالي يرى أن المستقبل في علوم التكنولوجيا الحديثة والعالم كله ذاهب إليه بل ونحتاج لهم في مجالات الطب والجراحة وكافة تقنيات الطب الحديث خلال الـ 20 عاماً المقبلة، وستعتمد على التقنيات والخوارزميات واستخدام التطبيقات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبرى والطب.