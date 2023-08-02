شروط دراسة الطب في ألمانيا 2023.. والأوراق المطلوبة

يفضل بعض الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية دراسة الطب في ألمانيا 2023، لذا يهتمون بمعرفة تكاليف الدراسة والمعيشة هناك، للحصول على الشهادة الجامعية باعتبارها واحدة من أهم الدول التي يعتمد دراسة الطب بها.

وفي التقرير التالي نقدم شروط دراسة الطب في ألمانيا 2023 وتكاليف الدراسة:

دراسة الطب بألمانيا

مدة دراسة الطب في ألمانيا 6 سنوات، يحصل الطالب بعدها على شهادة Allgemeine Medizin، من خلال عدة مراحل، الأولى مرحلة ما قبل السريرية، ومرحلة العلوم السريرية ثم السنة السريرية النهائية، يخضع بعدها الطالب لامتحان الدولة في الطب بألمانيا.

شروط دراسة الطب في المانيا 2023

وحتى يتمكن الطالب من دراسة الطب في ألمانيا يجب أن يتوافر به عدة شروط، وهي كالآتي:

- ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الثانوية عن 94%

- أن يمتلك الطالب شهادة اللغة الألمانية DSH-3

- اجتياز اختبار العام التحضيري في الطب

- صورة التقديم للجامعة

- صورة جواز السفر بشرط أن يكون ساري لمدة 6 أشهر

- شهادة الثانوية العامة مترجمة للألمانية ومصدق عليها من وزارة الخارجية

- السيرة الذاتية للطالب باللغة الألمانية

- رسالة تحفيزية يكتبها الطالب باللغة الألمانية

- نسخ من شهادات التفوق الرياضي، الهوايات، التدريب والتطوع.

تكلفة دراسة الطب في ألمانيا

وعلى الرغم من أن جامعات الطب بألمانيا من أرقي الجامعات في العالم، إلا أن تكلفتها تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، إذ أن متوسط تكلفة الفصل الدراسي الواحد في الجامعات الحكومية يكون 600 إلى 900 يورو، لكنه يرتفع في الجامعات الخاصة ليصبح 1500 يورو.