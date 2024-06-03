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أسامة القوصي لـ«الشاهد»: طُردت من مسجد الرحمة بمدينة نصر في 2011 بسبب الإخوان

كتب:

حسن سمير
12:46 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
الدكتور أسامة القوصي الداعية والباحث الإسلامي

الدكتور أسامة القوصي الداعية والباحث الإسلامي

كشف الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، ما تعرض له من مضايقات خلال فترة حكم الإخوان.

وقال «القوصي»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «كنت أدرس في مسجدين خلال تلك الفترة وتعاملوا معي خطيب مكافأة ولم أحصل على أي مكافأة».

أسافر إلى أمريكا بتصريح من الأوقاف

وأضاف: «كنت أسافر في الفترة من 1999 وحتى 2022 بدعوات من أمريكا وكندا وأوروبا للذهاب وإلقاء محاضرات، فكنت أحصل على تصريح من الأوقاف والحصول على التأشيرة».

وتابع: «في عام 2011 كنت أدرس في مسجد الرحمة بمدينة نصر، وكان عندي درس أسبوعي في هذا المسجد وبدأت المضايقات من الجماعة من هذا المسجد».

واستكمل: «إمام المسجد كان مفهمهم إن أمن الدولة هو اللي جايب الدكتور أسامة علشان يدي الدروس، فوصلت المعلومة لمجلس إدارة وقالوا لي المسجد في تجديدات وشكرًا ليك على الفترة الماضية، كأنهم يقولون لي متجيش تاني».

انقسام الحاضرين داخل المسجد

وأشار إلى أنه بعد ذلك بدأت خلافات تحدث داخل المسجد بسبب انقسام الحاضرين على أنفسهم، متابعًا: «ناس مع الإخوان وناس ضدهم وحدثت مشاجرة بين بعض العاملين في المسجد وواحد منهم ضرب الثاني عملوا نزيف في عينه، وانسحبت وقولت أنا لا أعيش في هذا الجو أبدًا وكان ذلك في 2013».

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