محمد الباز لـ«بين السطور»: لا يمكن مقارنة محمد صلاح بأبو تريكة بأي حال من الأحوال

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إننا أمام مسارين في الهجوم على محمد صلاح، أحدهما المسار المصري العادي والذي يتعاملون مع محمد صلاح كأنه مازال في نجريج، ولم يستوعب حالة وصوله للعالمية وهو أمر عادي أو طبيعي.

وتابع: وهناك فريق يهاجم محمد صلاح لسبب أنه طول الوقت بعد المشوار العالمي والشعبية والجماهيرية هناك لحظات مفصلية يعلي من وطنيته وانتماءه لمصر.

وطنية محمد صلاح غير مسيسة

وأوضح «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن وطنية محمد صلاح غير مسيسة طبيعية، مؤكدًا أن هناك فصيلا يقيس الأمر بشكل آخر ويهاجم صلاح لإعلائه قيم الوطنية المصرية، منوهًا بأن عمى البصر والبصيرة يجعل البعض يكون ضده وهو عمل ضد الدولة وليس ضد مشروع أو ضد شخص.

وأشار إلى أنه يتم مقارنته باللاعب محمد أبو تريكة يعلي الجماعة على الوطن، وهو ما يعلي من فكرة عادية عن فكرة الوطن، وهذا اللاعب لم يقدم شيئا للوطن ويعلي فكرة جماعة وفصيلة وفي المقابل «صلاح» يعلي الوطنية الطبيعية.

إصرار عفوي من محمد صلاح على الوطنية

ونوه بأن إصرار محمد صلاح على الوطنية هو إصرار عفوي، وهو يرفع علم مصر وهو ما يكشف حالة المرض الذي يعاني منها هذه الفئات التي تهاجم محمد صلاح أمام هذه الأمور من محمد صلاح، موضحًا أن محمد صلاح يقدم نموذج، والهجوم عليه لأنه يعبر عن معنى الوطنية المصرية غير المسيسة، ويكشف العورات في المجتمع المصري أو الخصوم للبلد.

وتابع: «صلاح حالة أخرى، ولا يمكن التعامل معه كلاعب فقط، وهذا التعامل يجعلنا نظلمه وهو شخص ملهم.. أبو تريكة لاعب عادي وتجربته غير ملهمة وعادية ورجل تقليدي في تجربته»، موضحًا أنه من الوقاحة أن يتم مقارنة تجربة محمد صلاح الملهمة وتجربته النموذجية بمحمد أبو تريكة.