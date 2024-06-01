ماذا فعل محمد صلاح قبل الانضمام لمعسكر المنتخب؟.. صورة تكشف التفاصيل

عقب أيام من انضمام لاعبي المنتخب الوطني، لمعسكر المنتخب تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، التحق اليوم قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، النجم محمد صلاح، اليوم، عقب تغيبه عن المعسكر الماضي من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة، التي كان يعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

واجتمع محمد صلاح مع حسام حسن، على هامش تدريبات الفراعنة استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بالجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ماذا فعل محمد صلاح قبل الانضمام لمعسكر المنتخب؟

ولم يهمل لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، زيارة أسرته، في البداية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب، بل وقضاء أهم الأوقات الصيفية معهما، وهو ما كشفت عنه شقيقته مصممة الأزياء رحاب صلاح.

ونشرت رحاب صلاح، شقيقة النجم محمد صلاح، عدة صورة مختلفة تجمعها بشقيقها، قبل الانضمام للمعسكر على الفور، إذ ظهر معها بـ«مظهره الجديد» وهم داخل المنزل، وأيضًا على أحد شواطئ البحار.

وكانت رباب، شقيقة محمد صلاح، دعمته مؤخرًا بعد أزمته مع كلوب، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور «إنستجرام»، بعدما نشرت صورتها معه معلقة: «بما إني شاهدة على رحلة التعب والنجاح دي من أول يوم ولحد النهارده، إنت حقيقي أيقونة للنجاح».

الجدير بالذكر إنه من المقرر أن تُنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو المقررة يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قنوات بي إن سبورتس.