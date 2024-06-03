وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ المواطن البسيط لديه العديد من أدوات العلاج الميسر «وإن لم يكن أفضل علاج عالمياً ولكنه في حدود الإمكانات المتاحة»، كاشفا عن رصد 19 مليار جنيه سنويا لقوائم الانتظار التي شهدت طفرة في شتى العمليات كما يُجرى حوالي 2 مليون عملية جراحية سنويا.

منظومة التأمين الصحي

وتابع «عبد الغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه مستهدف أن تشمل منظومة التأمين الصحي الشامل كل المواطنين والمقيمين على أرض مصر بشكل رسمي، وهناك تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء المصابين جراء حرب غزة.

الخدمات الصحية للمصابين من قطاع غزة

وأوضح: «تقديم الخدمات الصحية للمصابين من قطاع غزة يتم من الموازنة العامة للدولة كما قدمت مصر العام الماضي الخدمات الطبية للأشقاء السودانيين، ولا نتأخر في تقديم العلاج لضيوف الدولة من الجنسيات الأخرى ولكن ذلك حمل ثقيل يجب أن يدركه المجتمع الدولي».