أسامة القوصي لـ«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن الإخوان ليست جماعة وإنما عصابة، وكل أطرافها «شر».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا المشروع الإسلامي الذي لم يكن له وجود على أرض الواقع.

الإخوان كلهم واحد وهدفهم واحد

وتابع: «الفكرة عن الفصيل الإخواني لمحمود عزت، والفصيل القطبي هو الذي وصل للحكم، والإخوان فريقين منهم الأقرب لعمر التلمساني والقطبي، والتلمساني تلميذ الهضيبي «نحن دعاة لا قضاة»، والإخوان كلهم واحد «الوسيلة تختلف ولكن الهدف واحد، والاثنين شر واسميها عصابة الإخوان».

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.