أسامة القوصي لـ«الشاهد»: الجماعات المتطرفة كانت أداة لتفريق الشعوب

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إنّ الجماعات المتطرفة والتنظيمات، كانت أداة لتفريق الشعوب.

هدف الجماعات المتطرفة

وأضاف «القوصي» خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الجماعات المتطرفة والتنظيمات كانوا يريدون شق صف الدولة المصرية، وإسقاط المؤسسات الواحدة تلو الأخرى».

وتابع: «أسقطت الداخلية ثم استولت على الأوقاف والأزهر، وحاولوا أن يقيلوا شيخ الأزهر بقضية التسمم».

واختتم: «كما قال نجيب محفوظ آفة حارتنا النسيان لذلك لا ينبغي أن ننسى ما فعلته تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية».