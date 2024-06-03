تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو

المحشي بأنواعه المختلفة سواء ورق العنب أو الكرنب أو الباذنجان، من ألذ الأكلات التي يمكن تناولها، وله شعبية واسعة، ولكي يتم الحصول على المحشي بمذاق لذيذ ورائحة جذابة، هناك مجموعة من الـ«تكات» يجب الالتزام بها في أثناء الطهي، سواء فيما يتعلق بمقدار الشوربة أو طريقة التسوية.

تكات المحشي لطعم وريحة مميزين

وبحسب وصفات السيدات على الجروبات الخاصة بالطهي، فإن «تكات» طهي المحشي للحصول على مذاق ورائحة مميزين، تتمثل في:

1- في محشي الكرنب، يجب أن تغطي الشوربة كل الطبقات عدا الطبقة الأخيرة.

2- في محشي الباذنجان، يجب أن تغطي الشوربة ثلثي الكمية فقط.

3- في محشي الفلفل أو الكوسة، يجب أن تغطي الشوربة نصف الكمية فقط.

4- في محشي ورق العنب، يمكن وضع طبق «مسلطح» على المحشي لضغطه حتى لا ينفرط وتخرج حبات الأرز من أصابع المحشي.

5- عند طهي المحشي، يتم تسوية الأرز وليس الخضار، أي أنه عند عمل محشي الباذنجان وللتأكد من اكتمال طهيه، يتم فتح واحدة منها، وإذ كان الأرز بداخلها اكتمل طهيه، فيجب إبعاده عن مصدر النار وعدم الانتظار لطهي الباذنجان نفسه؛ تجنبًا لعجن الأرز.

6- يتم وضع المحشي على نار عالية، وبعدها نار هادئة.

7- الـ3 كيلو باذنجان ونصف الكيلو فلفل تحتاج إلى كيلو أرز فقط.

8- خضرة المحشي عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس.

9- توابل المحشي ملح وفلفل وكمون وشطة.

10- يجب وضع ملعقة واحدة من الصلصة لتعزيز اللون، وأخرى صغيرة من السكر لتجنب الحموضة بعد الأكل.

11- يجب أن تكون تخديعة المحشي ببصل.