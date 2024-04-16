طريقة عمل السبيط المحشي بالجمبري والأرز.. وصفة جديدة ولذيذة
كتب:
نرمين عزت
03:36 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
السبيط المحشي بالجمبري والأرز
الأطعمة التقليدية لا تروق للصغار وهو ما يسبب حيرة كل يوم للأمهات والتفكير في وصفات جديدة، ومع شهرة الجمبري العالمية ووجبات السي فود؛ لابد من تجربة طبق السبيط المحشي بالجمبري والأرز فهو وصفة جديدة وغريبة لكن له مذاق شهي يستمتع به أفراد الأسرة، لذا إليك مقادير وطريقة الوصفة في السطور التالية وفق موقع «foodandwine» العالمي الذي يقدم وصفات مختلفة للجمبري.
مقادير السبيط المحشي بالجمبري والأر
- 4 قطع كالاماري كبيرة كاملة منظفة.
- 500 جرام الجمبري صغير الحجم.
- 3 ملاعق صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- بصلة صغيرة.
- 4 فص ثوم.
- ملعقتان صغيرتان من زنجبيل.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- كوبان من الأرز.
- 3 أكواب مرق الدجاج.
- ملعقة صغيرة كركم.
الصلصة:
- ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأحمر الحار.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة ملح.
طريقة عمل سبيط محشي بالجمبري والأرز:
- وفي طريقة عمل سبيط محشي بالجمبري والأرز؛ جهزي الجمبري للحشو لذلك أحضري مقلاة وضعي ملعقة زيت زيتون ثم قلّي البصل والثوم حتى يصفر لونهم.
- في الخطوة التالية ضيفي التوابل بداية من الزنجبيل، ملعقة ملح، فلفل والجمبري وقلّبيهم حتى ينضج الجمبري.
طريقة عمل الأرز لحشو السبيط:
- اغسلي الأرز وانقعيه في الماء ثم صفيه.
- احضري إناء وضعي ملعقة كبيرة زبدة ثم اضيفي الأرز، المرق، ملعقة ملح، الجمبري والكركم واتركيه على النار حتى ينضج.
- ضعي قطع السبيط في التتبيلة أو ملحية واحشيها بخلطة الأرز والجمبري واغلقيها بعيدان الخشب.
- في طاسة بها زيت الزيتون والزبدة شوحي السبيط المحشي بالجمبري والأرز حتى يصبح ذهبياً ثم ضعيه في صينية وادخليه الفرن حتى ينضج تماماً.
- قطّعيه حلقات أو قدميه كاملاً.