شروط ومميزات مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024.. اعرف التفاصيل

مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024 من بدائل مدارس الثانوية العامة، من أجل الحصول على وظيفة من خلال تعلم حرفة أو مهنة، وهو ما أتاحته وزارة التربية والتعليم، ضمن خطة تطوير التعليم الفني، والتي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم فيها كبديل للثانوية العامة، ونشرح لكم في السطور التالية شروط الالتحاق بهذه المدارس ومميزاتها.

أقسام مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، جاءت أقسام مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024 كالتالي على النحو التالي:

- قسم للسيارات.

- قسم للحاسب الآلي.

- قسم خاص بالتبريد والتكييف.

- قسم البترول.

مميزات مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024

وجاءت مميزات مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024 كالتالي:

توفر لجميع الطلاب المتقدمين بإمكانية الالتحاق إلى كليات قمة مثل الهندسة وكلية التربية.

- توفير الأجور العالية للمتقدمين التي يحصل عليها جميع المواطنين العاملين بها في قطاع البترول.

- توفير فرص الحصول على عمل وفقًا للتخصص وذلك بعد أن ينتهي الطالب من الدراسة.

شروط التقديم في مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024

وعن الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين في مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024 جاءت كالتالي:

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على مجموع التنسيق التي أعلنت عنه مدارس البترول.

- يجب أن يجتاز الطالب في الاختبارات المدرسة سواء النفسية أو الصحية وأن يجتاز الكشف الطبي.

- يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- يجب ألا تقل درجات الطالب عن 150 درجة.