«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار لمدة عام

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار، لمدة عام، بالتنسيق مع وزارة المالية، وتعتبر أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

طرح أذون الخزانة بالدولار

وكشف البنك عبر موقعه الرسمي، أن عملية طرح أذون الخزانة بالدولار الأمريكي غدًا سيكون لمدة 364 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق في 3 يونيو 2025.

استحقاق أذون خزانة

كما من المقرر أن يحين أجل استحقاق أذون خزانة على وزارة المالية جرى طرحه بقيمة 554.1 مليون دولار أمريكي في يونيو من العام الماضي، يوم الثلاثاء المقبل.

الإعلان عن العطاء وإدارته

يأتي طرح أذون الخزانة بالدولار لصالح وزارة المالية، وتتلخص مهمة البنك المركزي المصري في الإعلان عن العطاء وإدارته وتلقي الطلبات وإبراز نتائج العطاء.

آخر عطاء لأذون خزانة بالدولار الأمريكي

بحسب بيانات البنك المصري، كان آخر عطاء لأذون خزانة بالدولار الأمريكي في 29 أبريل الماضي، حيث جمع البنك المركزي لصالح وزارة المالية نحو 997.60 مليون دولار أمريكي تحت متوسط سعر عائد 5.149%، بأجل 364 يومًا.

لجنة السياسة النقدية

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، وذلك بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.