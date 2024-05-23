اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، اجتماعها الثالث على مدار العام الجاري 2024، ومن المنتظر أن يتم مناقشة سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع والخروج بنتائج إما بانخفاض الفائدة أو ارتفاعها أو تثبيت سعر الفائدة.

8 اجتماعات للبنك المركزي المصري على مدار العام

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات على مدار العام من أجل مناقشة سعر الفائدة، وكان الاجتماع الأول للجنة يوم 1 فبراير الماضي.

نتائج أول اجتماعين للبنك المركزي المصري

وخلال الاجتماع الأول للبنك المركزي والذي عُقد في الأول من فبراير الماضي، رفع «المركزي» سعر كل من العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وذلك بواقع 200 نقطة، وفي الاجتماع الماضي تم رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة

وجاءت مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة، كالتالي:

- اجتماع البنك المركزي الثالث: اليوم الخميس.

- اجتماع البنك المركزي الرابع: يوم 17 يوليو.

- اجتماع البنك المركزي الخامس: يوم 5 سبتمبر.

- اجتماع البنك المركزي السادس: يوم 17 أكتوبر.

- اجتماع البنك المركزي السابع: يوم 21 نوفمبر.

- اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير: يوم 26 ديسمبر.