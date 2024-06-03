«الأرصاد» تكشف عن 3 ظواهر جوية وراء الطقس شديد الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن 3 ظواهر جوية وراء عودة الموجة شديدة الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، عملت على ارتفاع قيم الحرارة العظمي بين 6 لـ7 درجات على مدن ومحافظات الجمهورية.

3 ظواهر جوية وراء عودة الطقس الشديد الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ البلاد تتعرض حاليا لـ3 ظواهر جوية تعمل على ارتفاع كبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، ترفع قيم درجات الحرارة العظمى، و طقس مشمس على مدار ساعات النهار، بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ونشاط للرياح الشمالية الشرقية تزيد الإحساس بسخونة الطقس وارتفاع الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 37 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 37 الصغرى 22.

بنها: العظمى 37 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 37 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 36 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 37 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 37 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 22.

السويس: العظمى 37 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 30 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 31 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 29 الصغرى 18.

بور سعيد: العظمى 31 الصغرى 18.