الأرصاد تحذّر من استمرار موجة الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة

واوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة ستظل مؤثرة على أنحاء البلاد كافة حتى نهاية الأسبوع، بسبب تأثير كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة قادمة من المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية للبلاد، مرتفعة في قيم حرارتها، يصاحبها نشاط للرياح الساخنة التي تزيد الإحساس من حرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 38 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 38 الصغرى 22.

بنها: العظمى 37 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 36 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 37 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 37 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 37 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 22.

السويس: العظمى 37 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 33 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 32 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 29 الصغرى 18.

9بور سعيد : العظمى 29 الصغرى 18.