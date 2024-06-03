«النقل»: ميناء أكتوبر الجاف يقدم خدمات بالجنيه المصري

أكدت وزارة النقل، أن ميناء أكتوبر الجاف، يقدم خدمات متكاملة بالجنيه المصري، كأقرب ميناء للمناطق الصناعية وأول ميناء جاف في قلب المناطق الصناعية في ميناء أكتوبر الجاف، إذ يقع على بعد 20 كيلومتراً غرب المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي لأنه مُرتبط بكل مواني مصر عن طريق السكة الحديد.

خدمات ميناء أكتوبر الجاف

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خدمات ميناء أكتوبر الجاف، وهي الآتي:

- تجهيز حاويات «الاستيراد - التصدير» الكاملة بموجب السندات الجمركية بالسكك الحديدية أو الشاحنات، وتخزينها نيابة عن خطوط الشحن أو العملاء.

- الدعم والتقديم والتقييم لتخليص وثائق الاستيراد والتصدير.

- تحميل وتفريغ الشحنات بدون أضرار وتجنب الخسائر غير الضرورية في المال والوقت والكفاءة.

- دعم خدمات النقل البري التنافسية للميل الأول والأخير.

- تقليل مخاطر فقدان البضائع وتلف الأصول وتقليل تكاليف التلف المرتبطة بدرجات الحرارة.

- استلام الحاويات في منطقة 6 أكتوبر

- خدمة المكان الواحد

- أسرع إجراءات.

- جميع المصاريف والخدمات «تخزين وشحن وتفريغ» بالجنيه المصري.

- لحجز خدمة، عرض الأسعار، أو طلب زيارة يمكن التواصل على الخط ساخن 15212 أو الرابط الإلكتروني.

لجنة متكاملة من الصادرات أو الواردات

أكد المهندس حسام شاكر، مدير فرع الصادرات والواردات بميناء أكتوبر الجاف، أن الميناء يقدم جميع الخدمات الخاصة بخدمة مجتمع المصدرين والمستوردين، موضحاً أنه توجد لجنة متكاملة من الصادرات أو الواردات لاستقبال الحاويات الواردة من الخارج: «نقدم خدمة استلام النموذج الاحصائي للمصدرين».

وقال «شاكر» عبر الموقع الإلكتروني للميناء، إنه توجد لجنة لفحص الرسائل الواردة على الميناء من السلع الصناعية غير الغذائية، وتم إنشاء معامل بإجمالي 9 معامل لفحص الأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات والكيمياء، موضحاً أنّ المعامل مُجهزة بأحدث الأجهزة.